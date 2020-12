Coluna ‘A Culpa é dos Spoilers’: Idade é um estado de espírito

"Fada Madrinha" : lançamento do Disney+ é uma junção de história mágica com problemas da vida real

IDADE É UM ESTADO DE ESPÍRITO



Esse momento é NOSSO! Uma das melhores farofinhas que surgiram nos últimos anos e que ainda não tinha uma plataforma de streaming no Brasil pra ser assistida – até agora. Na série “Younger”, tudo começa quando Liza decide mentir que tem 26 anos (quando, na realidade, é uma mãe divorciada de 40 anos) para voltar ao mercado de trabalho. Muita confusão, looks impecáveis e triângulo amoroso de qualidade. Criada por Darren Star (de “Sex and the City” e “Emily em Paris”).

Disponível no Amazon Prime Video

O MISTÉRIO DE SILVER LAKE



Quem não gosta de uma vibe neo-noir na Cidade dos Anjos, né? Loucura ou padrões escondidos? Loucura ou amor? Loucura ou… apenas loucura? Falar mais é estragar as surpresas dessa pérola. Aperte o play e deixe-se levar.

Disponível no Amazon Prime Video

UM CONTO DE FADAS. MAIS OU MENOS



“Fada Madrinha” tem uma vibe parecida com a do filme “Encantada”, ou seja, temos nesse lançamento do Disney+ uma junção de história mágica com problemas da vida real, provando que, crianças ou não, todos precisam de um toque de magia às vezes. Foi uma grata surpresa, cumpre o que propõe e tem uns momentos memoráveis, kkkkkkk.

Disponível no Disney+

VEM AÍ

De bônus, deixo com vocês alguns dos anúncios feitos ao longo das últimas semanas. Tanta coisa boa pra sair, só vai faltar tempo pra ver tudo, kkkkkkkk. Entre tantas, quatro estão me deixando um pouco mais ansioso a cada dia:

EQUINOX – Uma vibe meio Dark… Preciso dessa pra ontem! Chega 30 de dezembro.

PIECES OF A WOMAN – Um dos filmes mais elogiados pela crítica este ano.Dona Netflix foi rápida e adquiriu os direitos de distribuição. Daqueles pra desidratar de tanto choro. Chega dia 7 de janeiro/2021

LUPIN – Referência literária, França, ação, uma cena TENSA nas proximidades do Louvre… Vamos lá, hahaha. Chega dia 8 de janeiro/2021

WANDAVISION – Sobre essa nem preciso comentar, né? Chega dia 15 de janeiro/2021

