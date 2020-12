Com câncer, marido de Ana Hickmann tem piora e usa sonda para se alimentar

O empresário Alexandre Correa, 55, marido da apresentadora de televisão Ana Hickamnn, 39, teve uma piora em seu tratamento contra um câncer no pescoço.

Através das redes sociais, Correa anunciou nesta segunda (14) que precisou ser internado.

“Eu vou dar uma sumidinha das redes sociais até o dia 23. Infelizmente eu perdi muito mais peso, estou muito fraco, muito debilitado. Vou ter que colocar sonda para poder me alimentar. Não consigo mais pelas vias normais”, disse em gravação.

Bem disposto e com um semblante de positividade, Correa agradeceu o apoio e carinho dos seguidores, amigos e familiares.

Ele, que descobriu o tumor após passar por uma cirurgia no dia 17 de outubro para a retirada de um linfonodo, afirmou que logo terá alta.

“Estou na última semana de tratamento, mas a sonda me pegou um pouco despreparado. Vou internar hoje e amanhã já sou liberado do hospital”, completou.

Na legenda da publicação, Alexandre Correa também deixou um recado: “Essa doenca e apenas um capitulo triste da minha vida, mas tenho certeza que o proximo sera de muita superacao e gratidao”, escreveu o empresário, que finalizou com “confiante”.

Nos comentários, Correa recebeu o apoio e mensagens de torcida. O chef de cozinha Henrique Fogaça escreveu: “Meu irmão vai dar tudo certo. Deus é com você mano”, com um símbolo de coração no final.

Ana Hickmann disse, também através dos comentários, que o marido é o homem mais forte que conhece.

“Meu amor, meu Urso , meu guerreiro. (…) Você vai superar tudo isso. Deus está do nosso lado. Já já você estará de volta para dar boas notícias. Te amo até o infinito.”

No início deste ano, Alexandre Correa foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido uma infecção na glândula parótida (localizada na região do maxilar, abaixo e à frente dos ouvidos).

Na época, o empresário explicou seu quadro de saúde e disse que não se tratava de câncer.

Até o momento, Correa já perdeu cerca de 13 kg segundo ele. Na batalha contra a doença, recentemente ele afirmou estar otimista e apenas nos dias de quimioterapia fica “avariado”.

Ele é casado com Ana Hickmann desde 1998. Os dois são pais de Alexandre, 6.

