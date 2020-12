Com coronavírus, Romana Novais detalha parto prematuro em relato emocionante

“A dor no corpo começou a ficar mais intensa e me incomodar muito. Fiz o teste do Covid, ficamos em isolamento em casa nos cuidando, as dores pioraram. Sentia muita dor no corpo, pareciam que meus ossos tinham quebrado. Tudo fica muito obscuro, fiquei com muito medo da doença. Achei que a doença não traria muitos sintomas para gestantes, mas me enganei. Comecei a ter muita febre além do corpo, não tive nenhuma alteração respiratória, cansaço”, relatou.

“Na quarta-feira, que foi o dia do parto, comecei a sentir contrações. Entrei em contato com os obstetras e fui pra clínica fazer um ultrassom. Aparentemente estava tudo perfeito, mas quando me levantei comecei a sangrar muito, foi muito assustador. Sou funcionária da saúde e estou acostumada com sangue, mas foi muito assustador. O Alok me levou, não tinha quem me levar. A gente nem pensou muito, só entrou no carro porque eu estava mal“, explicou Romana, que também é médica.