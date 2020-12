Como vencer a fadiga da pandemia

Você já está cansado de conviver com a ameaça da covid-19? Você não é o único! O mundo tem enfrentado com bravura a aflição trazida pela pandemia, mas algumas pessoas começaram a se sentir cansadas em virtude de tantas preocupações. O Dr. Hans Kluge, membro da OMS, comenta: “Foram feitos grandes sacrifícios para conter a covid-19.” Ele acrescenta: “Em situações assim, é fácil e normal se sentir indiferente e desmotivado.” Tal fenômeno é o que os especialistas têm chamado de “fadiga da pandemia.” Um sábio rei disse certa vez: “Se você ficar cansado no dia da aflição, sua força será pequena.” Mas, será possível, nesta época de enfrentamento, evitar que nossa força fique pequena?

Grandes desafios pedem grandes doses de sabedoria. A Bíblia, uma fonte confiável de orientações há séculos, traz componentes práticos para atravessarmos cenários difíceis. “Quem é prudente vê o perigo e se esconde” , diz o conselho. Manter uma rotina equilibrada, aproveitar bem o tempo e proteger a saúde são medidas efetivas que nos manterão focados no mais importante. Outra tendência infelizmente vem sendo observada: alguns têm baixado a guarda, ou seja, começam a minimizar o perigo do vírus ou a seguir informações não confiáveis, sem o respaldo das autoridades sanitárias. Nesse caso, a Bíblia também diz que quem é autoconfiante mostra falta de sabedoria.

O poeta John Donne disse: “Nenhum homem é uma ilha.” Isso revela a necessidade de contato que todos nós sentimos. O distanciamento físico, porém, não precisa ser sinônimo de isolamento total. No mundo inteiro, milhões de Testemunhas de Jeová têm proporcionado apoio emocional por meio de reuniões por videoconferência duas vezes por semana. Além disso, telefonando para números aleatórios, têm compartilhado com as pessoas uma mensagem de esperança. Deixam claro que, apesar da distância, ninguém está ilhado. A Bíblia também destaca a importância do apoio mútuo em períodos como este, quando todos precisam lutar contra o cansaço e as preocupações: “O verdadeiro amigo se torna um irmão em tempos de aflição.”

No site JW.ORG, no artigo Como vencer a fadiga da pandemia, você encontrará relatos de pessoas que conseguiram lidar com isso, além de outras dicas e conselhos práticos.

Cleuton do Nascimento Batista, porta-voz local das Testemunhas de Jeová

