Concursos abertos na semana somam 8,7 mil vagas por todo o Brasil

Faltam apenas três semanas para 2020 chegar e os concursos abertos não param. As opções são diversas, mas o grande destaque é um só: a área da Segurança Pública.

Se este ano foi de muitas novidades e informações para os concursos dessa área, a tendência é que 2021 siga o mesmo caminho ou com ainda mais editais promissores.

Concurso Codevasf é destaque e inscreve até dia 22

No âmbito nacional o concurso Codevasf é o principal destaque. Com inscrições abertas, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba oferece 91 vagas em dois cargos que exigem o nível superior, sendo eles o assessor jurídico e analista em desenvolvimento regional.

As inscrições são aceitas pelo site do Cebraspe, o organizador . O valor cobrado pela taxa de inscrição é de R$108, para todos os cargos, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU Cobrança.

O analista em desenvolvimento regional oferece chances em várias especialidades, sendo:

Administração

Cartografia

Contabilidade

Economia

Engenharia Agronômica

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Engenharia de Agrimensura

Engenharia de Pesca

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Geologia

Psicologia

Tecnologia da Informação

Concursos da Segurança também inscrevem em diversos estados

Outro destaque nesta semana são concursos na área da Segurança Pública. Diversas e importantes corporações tiveram seus editais publicados e algumas já recebem inscrições.

Polícia Civil RN – O concurso PC RN começou a inscrever no dia 2 e o prazo vai até o dia 21, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , banca organizadora. O edital traz 301 vagas para cargos de agente, delegado e escrivão.

Polícia Civil PA – O concurso PC PA começou a inscrever esta semana, no dia 7, e o prazo vai até fevereiro de 2021. É uma excelente oportunidades, com mais de mil vagas em cargos de nível superior.

Polícia Militar PA – O concurso PM PA recebe inscrição até 10 de janeiro para mais de 2,4 mil vagas de soldados e oficiais. As candidaturas deverão ser feitas pelo site do Iades, a banca organizadora da seleção.

Polícia Militar PR – O concurso PM PR também já está com prazo de inscrições abertos para quem tiver interesse em disputar uma vaga para ingressar na corporação. O prazo vai até 18 de dezembro, pelo site da banca.

Bombeiros PB – O concurso para o Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba já tem prazo para inscrições aberto. Para isso, é preciso preencher o formulário até o dia 18 de dezembro, para o curso de oficiais para o ano de 2021. As provas serão pelo Enem.

Bombeiros MG – O concurso para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais também continua com o prazo aberto de inscrições. Os candidatos terão até 21 de dezembro para realizar a candidatura.

