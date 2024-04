O cantor Fábio Jr. teria aberto um processo judicial para obter a guarda do filho Zion, de 15 anos. O jovem é fruto do relacionamento dele com Mari Alexandre.

Segundo a colunista Fabíola Reipert revelou no Balanço Geral, Mari e Zion não esperavam por isso. “Uma pessoa próxima viu Mari Alexandre sofrendo com a história. Eu liguei para ela, mas Mari não quis falar sobre o assunto com a imprensa…Ela disse que não pode falar, está impedida”, disse a colunista. Ela falou ainda que os dois estão chateados com a situação e reforçou a proximidade entre o rapaz e a mãe. “Zion quase não tem contato com o pai e ama estar com a mãe”, destacou a colunista.