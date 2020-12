Construção de desvio deve liberar tráfego na BR-364 até o fim do dia, diz DNIT

Chuva acarretou o rompimento da BR-364, sentido Tarauacá-Cruzeiro do Sul, na altura do Rio Gregório

A forte chuva que atingiu o Acre na tarde e noite de sábado (26), acarretou o rompimento da BR-364, sentido Tarauacá-Cruzeiro do Sul, na altura do Rio Gregório. Com isso, os municípios ficaram isolados por terra.

Veja imagens: Forte chuva causa rompimento na BR-364, no interior do Acre; veja vídeo do momento

O coordenador de engenharia do DNIT, Antônio Carlos Figueirêdo, disse ao deputado estadual Jenilson Leite que equipes foram deslocadas para o local e vão realizar uma série de reparos e pretendem construir um desvio para que o tráfego na BR-364 seja liberado até o fim do dia.

