Criminoso invade casa e tenta matar monitorado com 6 tiros em Rio Branco

O monitorado por tornozeleira eletrônica Jeilson Santos Dutra, de 31 anos, foi ferido com vários tiros, na noite desta terça-feira (29), na rua 25 de março, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Jeilson estava dentro da própria residência quando quatro criminosos que estavam em um carro modo Onix, de cor preta, pararam na frente de sua casa. Um dos bandidos invadiu a casa e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida por seis tiros, sendo um na boca, um na face, dois nos braços e dois nas pernas. Após a ação, o criminoso voltou ao carro e o grupo fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por populares e conseguiu estabilizar o quadro clínico do rapaz. Após os procedimentos, a vítima foi conduzida ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar colheu as informações e tentou encontrar os autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A motivação do crime seria a guerra entre facções.

O caso está sendo investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

