Dudu Nobre revela ser primo de Seu Jorge e conta da relação com o parente

Pouca gente sabe, mas Dudu Nobre e Seu Jorge são primos. E, apesar de hoje não manterem tanto contato, os dois já foram muito próximos. A revelação foi feita pelo sambista em entrevista ao Flow podcast.

“Hoje a gente não convive. A gente convivia quando éramos mais moços. Ele morava na casa da minha mãe. A mãe dele também, a Tia Sula. A gente tem uma vivência de rua, cresceu na rua, na pista”, lembrou ele.

Apesar da distância, o cantor seguiu acompanhando a carreira do primo e reconhece o seu talento.

“Seu Jorge é um cara que faz sucesso mundial, e conhecem no exterior muito o lado dele como ator. Ele fez sucesso de fora para dentro do Brasil”, comemorou.

Ainda na entrevista, Dudu Nobre comentou sobre os bastidores da gravação da primeira versão da música tema do seriado A Grande Família.

Ele revelou que, na época, chegou a bancar as custas, pois a Globo não queria arcar com as despesas da gravação

“Depois de lançar o meu primeiro CD, em 99, fazendo um trabalho muito forte em televisão, em 2000, a Globo fala: ‘Vamos gravar A Grande Família’. Era a música tema da década de 60. Os caras marcaram uma reunião na gravadora. Eles discutindo meio que escondido…eu falei: ‘O que está acontecendo?’ Eles: A gente tem que ver quem vai pagar essa despesa. A Globo não pode pagar gravadora também não quer pagar’”, declarou.

Dudu então, ligou para o seu editor na Universal para fazer um acordo. “Eu falei: Deixa que eu pago.

[perguntaram] ‘Mas porque você quer fazer?’, quero fazer porque a minha avó gostava da Grande Família. Vou cantar abertura pra ela.

E aí gravou uma trilha aí passou seis episódios, de seis virou oito, que virou seis meses, que virou um ano, depois 2, 3, 4…”, contou ele, que passou 12 anos como o intérprete oficial da abertura do programa.

