Esposa de Alok dá à luz em ‘parto prematuro por complicação da Covid’

Alok e Romana Novais deram às boas vindas a Raika, sua segunda filha, na noite de quarta-feira (2).

A médica postou a notícia em suas redes sociais e disse que a filha nasceu prematura devido a uma complicação da Covid-19. A menina nasceu após 32 semanas de gestação.

Os dois, que estão com coronavírus, já têm Ravi, de 10 meses de idade.

“Devido a uma complicação da Covid, entrei em trabalho de parto prematuro. A Raika nasceu ontem a noite, de parto natural. Tudo aconteceu muito rápido e graças a Deus ela nasceu muito bem. Nós duas estamos bem assistidas e em oração para uma boa recuperação. Nem tudo acontece como planejamos e os planos de Deus são sempre maiores e melhores que os nossos. Obrigada por todas orações e carinho de cada um de vocês”, escreveu Romana, que deu à luz no Hospital São Luiz.

“Jamais imaginei que meus dois filhos nasceriam no mesmo ano. Ontem minha filha Raika veio ao mundo mais rápido do que imaginávamos, mas graças a Deus a Romana e ela estão bem e sob os melhores cuidados médicos. Diante de tudo que estamos vivendo, presenciamos mais um milagre. Tudo muito intenso, mas nada acontece sem a intervenção Divina. Com fé em Deus logo estaremos todos juntos em casa”, completou Alok.

