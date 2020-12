Ex- de acreana grava filme pornô especial de Natal: ‘Me chama de Raissa Barbosa?’

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

O ator pornô Victor Ferraz, ex-namorado da modelo acreana Raissa Barbosa (participante de “A Fazenda 12”), foi convidado para participar no especial de Natal da produtora de saliências gay HotBoys. A live, exibida exclusivamente para os assinantes do site no último dia 12, contou com mais quatro estrelas do cinema nacional: Vitor Guedes, Junior Rodrigues, Wesley Nike e Pytterfox.

