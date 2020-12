Ex-mulher de Tom Veiga revela conversa um mês antes da sua morte

Na última quarta-feira (02), Alessandra, ex-mulher de Tom Veiga, o eterno Louro José, compartilhou no perfil do Instagram que criou para homenagear o famoso, uma conversa que teve com ele. Em print tirado do WhatsApp, ela garante que o ator estava tendo um pressentimento.

No chat, o assistente de Ana Maria Braga disse ter “cumprido sua missão”. “Acho que deixo meu legado, minha história, quanta coisa para contar. Você vai escrever minha biografia (risos)”, disse ele na mensagem enviada à ex, com quem estava em processo de reconciliação.

Na legenda, Alessandra, que é mãe dos dois filhos caçulas de Veiga, conta que achou por acaso as mensagens. “Ai meu coração… eu estava procurando um áudio dele pra mandar pra Amanda e me deparei com essa mensagem do dia 2 de outubro. Tô tremendo aqui, nem lembrava disso, mas acho que ele já estava pressentindo a partida. Que dor!”, escreveu na legenda.

