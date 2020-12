Exclusivo: Ao som de Naldo Benny, Marcelo Bimbi e Nicole reúnem famosos no Natal

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

O acreano Marcelo Bimbi conversou com o site ContilNet na tarde deste sábado (26), e compartilhou cliques exclusivos da sua festa natalina que aconteceu no sítio na Região dos Lagos no Rio de Janeiro.

Marcelo e Nicole Balhs reuniram amigos íntimos e familiares ao som do cantor Naldo Benny. Bimbi contou para este colunista que teste para covid-19 foi exigido, deixando de fora a famosa Dj Taty Zato e o empresário Marcelo Braga que testaram positivo.



“A festa foi realizada para poucos convidados. Todos foram obrigados a fazer teste do covid-19. Tanto que a MC Taty Zato e o marido Marcelo Braga testaram positivo e não participaram. Que são um dos nossos amigos mais próximos. Adriana Bombom ,Naldo e família testaram negativo e participaram”, explicou Marcelo.

Entre os convidados, esteve presente a esposa de Naldo Benny, Ellen Cardoso, que ficou conhecida no Brasil pela personagem ‘Mulher Moranguinho’, e também a apresentadora Adriana Bombom, famosa assistente de palco da apresentadora Xuxa Meneghel. A sogra de Nicole, mãe do acreano, Ália Ganum também se reuniu com o casal no sítio.

Futebol Solidário

Marcelo ainda contou que aguarda o governo do Acre liberar a realização do ‘Jogo Solidário’, projeto que realizada para arrecadação de cestas básicas para famílias carentes. Bimbi já conta com elenco escalado. “Estou com todos os artistas engatilhados já. Pra ir arrecadar cestas básicas pro nosso povo”.

Veja cliques exclusivos para nossa coluna:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários