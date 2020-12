Fabio Assunção exibe músculos e fãs deliram

Super focado nos exercícios físicos, Fabio Assunção exibiu seus músculos em fotos postadas no Instagram.

Em cliques tirados na academia, o ator apareceu pegando peso e até com as veias saltadas.

Nos comentários das publicações, os seguidores reagiram. “Que gato“, elogiou uma fã.

“Ai minha pressão“, brincou outra. “Que homem bonito da zorra“, exaltou mais uma. “Lindo! Maravilhoso“, disse uma quarta.

Quem também deixou mensagens nas postagens foi João Assunção, filho mais velho do global.

“Assim até parece que você ta ficando forte”, brincou o jovem. Em outra foto, o primogênito de Fabio afirmou: “Gigante”.

Por falar em filho, o ator vai ser pai mais uma vez. Eleito Personalidade do Ano pela Men Of The Year 2020, o galã aproveitou para revelar que ele e sua esposa estão à espera de um bebê. Este será o terceiro filho do ator.

“Estamos grávidos! Então, ano que vem vai chegar aí um filho, ou uma filha. Meu terceiro, mas o nosso primeiro”, disse artista à GQ.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários