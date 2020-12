Fábio Assunção revela que será papai pela terceira vez: ‘estamos grávidos’

Fabio Assunção será papai novamente. O ator de 49 anos revelou a boa nova nesta quinta-feira.

O bebê é fruto de seu relacionamento com a advogada Ana Verena – os dois subiram o altar e se casaram em outubro deste ano.

Fabio já é pai de João e Ella de relacionamentos anteriores.

“Estamos grávidos. Então, ano que vem, vai chegar aí um filho, ou uma filha. Meu terceiro, mas nosso primeiro”, contou ele à “GQ”.

João Assunção, o primogênito do artista, é fruto do relacionamento dele com Priscila Borgonovi.

O adolescente tem 17 anos. O ator também é pai da pequena Ella, de 9. Ela é filha de Fabio com sua ex Karina Tavares.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários