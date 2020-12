“Falei que o amava no dia que ele faleceu”, conta Thiago, ex de Gugu

Thiago Salvático conta detalhes do relacionamento e dos últimos dias com o apresentador em entrevista à influencer Luisa Marilac

Um ano depois da morte de Gugu Liberato, o chef Thiago Salvático, 33 anos, revela ter dificuldade de aceitar a ausência dele. “Minha ficha ainda não caiu”, afirma. “Eu espero todo dia ligação, mensagem (de Gugu).”

A confissão foi feita em entrevista exclusiva ao canal no YouTube da influenciadora digital e musa trans Luisa Marilac, famosa pelo vídeo viral na piscina com o bordão “bons drinques”. A gravação aconteceu no hotel onde Salvático se hospedou em São Paulo.

O empresário catarinense radicado na Alemanha disse ter verbalizado repetidas vezes seu sentimento por Gugu, com quem afirma ter se relacionado por 8 anos, de 2011 até novembro do ano passado, quando o ídolo da TV sofreu um acidente doméstico fatal em Orlando.

“Eu sempre falei para ele que amava ele. Até mesmo no dia que ele faleceu”, contou. “Nunca deixei de falar e nem ele. Eu sei que, pelo meu coração, estou leve. Mas está pesado pela perda, pela falta que ele faz.”

De acordo com Thiago, os dois se viam com frequência. “Toda vez que eu vinha para o Brasil, a gente se encontrava. Quando ele ia para a Europa, a gente estava junto. A gente viajava muito.” Pouco antes de Gugu morrer, tinham retornado de um giro de 25 dias pela Ásia.

Naquela ocasião, Salvático foi para o sul a fim de acompanhar o casamento de uma irmã. “Ele (Gugu) era convidado. Aí pegou uma gripe muito forte, ele e a mãe dele. Acabou não indo. Vim para São Paulo numa segunda. Na terça pela manhã ele viajava para Orlando, para ver os filhos. Nós íamos jantar na segunda à noite”, relembra.

Por conta do resfriado que abateu Gugu, cancelaram o encontro, mas combinaram de se ver assim que o apresentador voltasse da Flórida. “Já tínhamos viagem marcada”, informa. “Antes do avião decolar (para Orlando), em São Paulo, a gente estava conversando via câmera. Ali foi a última vez que falei (com ele)”.

Comovida, a influencer perguntou se ele e Gugu eram almas gêmeas. Thiago confirmou. “Acha que vai conseguir amar alguém de novo?”, questionou Marilac. “Não”, respondeu Thiago, enfático. “As coisas estão se tornando muito superficiais. É difícil achar uma pessoa que realmente queira estar do teu lado, queria construir.”

Em outro trecho da conversa, a entrevistadora citou a médica Rose Miriam Di Matteo, que afirma ter sido companheira de Gugu e requer na Justiça o reconhecimento de união estável para ser incluída na divisão de bens. “Você viu a entrevista da esposa dele no ‘Fantástico?’”, quis saber Marilac. “Não é esposa”, reagiu o chef. “É a mãe dos filhos.”

Thiago Salvático desistiu de ação semelhante que visava dar a ele o direito a uma parte da fortuna deixada por Gugu Liberato. No bate-papo com Luisa Marilac, disse que jamais vai revelar o motivo do recuo. “É de foro íntimo”, limitou-se a declarar, e negou querer se autopromover. “Não me iludo com dinheiro, fama, sou a pessoa que sempre fui.”

