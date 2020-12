Fátima Bernardes revela estar com câncer e anuncia cirurgia às pressas

Fátima Bernardes veio à público e falou que foi diagnosticada com um câncer no útero

A apresentadora Fátima Bernardes, que comanda o programa Encontro nas manhãs da Rede Globo, pegou os fãs de surpresa ao fazer um anúncio avassalador.

Em seu perfil oficial no Instagram, na noite desta quarta- feira, 02 de dezembro, Fátima Bernardes veio à público e falou que foi diagnosticada com um câncer no útero.

PUBLICIDADE

Na rede social, ela compartilhou uma imagem onde aparece na beira da praia, olhando para o horizonte, e desabafou sobre seu estado de saúde após descobrir um câncer.

Na publicação, a apresentadora da Rede Globo revelou que fez uma série de exames e recebeu hoje a confirmação do diagnóstico de câncer. Com a descoberta da doença, Fátima Bernardes se afastará de seus trabalhos na televisão para fazer uma cirurgia.

“Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia”, iniciou ela na rede social.

Apresentadora dá detalhes sobre estado de saúde

Ainda em seu desabafo, Fátima Bernardes disse que optou abrir o jogo para os seus fãs sobre o câncer e afirmou que vai encarar tudo de cabeça erguida.

“Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham”, escreveu ela ainda na rede social.

Por fim, Fátima Bernardes comentou que vai se ausentar da mídia e ficará mais próxima de sua família nesse momento complicado.

“Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros”, finalizou a famosa.

Confira o registro:

Fonte: IG

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários