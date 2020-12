Fenômenos sobrenaturais: disco voador é visto em Lima no Peru; assista o vídeo

Essa imagem deixou todos alardeados em Lima, no Peru. O vídeo que circula no YouTube mostrou um objeto voando no céu da cidade. Testemunhas observaram atentas enquanto a ‘coisa’ pairava sobre o ar.

Veja o vídeo do suposto ‘disco voador’:

