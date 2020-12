Filho de Luciano, sobrinho de Zezé Di Camargo solta o verbo contra o pai no Instagram

Wesley Camargo, filho de Luciano Camargo, usou suas redes sociais nesta terça-feira, 02, para criticar o pai em relação ao velório do avô Francisco Camargo, que morreu na última segunda-feira, 23.

Para quem não sabe, Luciano Camargo, irmão de Zezé Di Camargo, não foi ao velório do pai, porque testou positivo para coronavírus.

Diante disso, Wesley Camargo aproveitou um post ofensivo ao seu respeito para soltar o verbo em relação ao pai e o seu não comparecimento ao velório de Seu Francisco.

Além disso, Wesley Camargo, que também é filho de Cleo Loyola, ainda falou sobre um acontecimento em 2014, quando foi preso, acusado de agredir a prima e a tia depois de uma discussão.

Após pagamento de fiança no valor de R$ 10 mil, feito pelo pai, ele foi solto.

Só digo uma coisa. Esse filho aqui foi o que esteve na despedida do avô. Por quê não mandou alguém representar ele? Porque eu me represento!

”Morei três anos com o meu avô, tenho medida protetiva com ninguém e minha diferença com prima ou tia em 2012. E digo mais: toda a minha família me segue. Então, cala sua boca. Quer defender ele, defenda, mas sem querer me queimar, senhora” .

Morte de Francisco Camargo

Zezé Di Camargo e Luciano perderam o pai na última terça-feira, 24. A assessoria de imprensa da dupla confirmou o óbito por meio das redes sociais e afirmou que o idoso morreu durante a madrugada, após ficar 14 dias internado em um hospital de Goiânia.

O velório aconteceu no mesmo dia, às 10 horas da manhã, no Jardim Palmeiras, em Goiânia.

O sepultamento de Francisco Camargo foi marcado para as 17 horas e contou com a presença de familiares, amigos e fãs da dupla sertaneja. Luciano Camargo não compareceu devido à Covid-19.

Seu Francisco ficou internado desde o dia 12 de novembro e estava enfrentando problemas no intestino, por isso precisou fazer uma cirurgia de emergência para estancar um sangramento no órgão.

O pai da dupla também sofria com enfisema pulmonar e acabou contraindo uma bactéria resistente aos medicamentos. Além disso, o idoso também desenvolveu pneumonia devido a essa bactéria que estava em seu corpo.

Por meio de suas redes sociais, Zezé Di Camargo e Luciano lamentaram a morte do pai e deixaram o público bastante emocionado.

Para quem não sabe, Seu Francisco foi um dos responsáveis pelo sucesso da dupla no país inteiro. O filme “Dois Filhos de Francisco”, que foi reprisado na semana passada, conta toda essa trajetória da carreira dos sertanejos.

