Filho de Roberto Bolaños anuncia volta de ‘Chaves’ e procura ator para substituir o pai

Filho de Roberto Bolaños anuncia novos filme e série com 'Chaves' e 'Chapolin'; veja detalhes

O filho do ator Roberto Bolaños (1929-2014) anunciou que está trabalhando na produção de um filme protagonizado pelo herói Chapolin Colorado e em uma série derivada de ‘Chaves’. O anúncio foi feito por Roberto Gómez Fernández em entrevista que reverberou em diversos veículos internaionais, como o jornal mexicano El Universal, o argentino La Nacion e o peruano El Comercio.

“Estamos trabalhando em um filme em live action”, contou o herdeiro de Bolaños sobre a produção inspirada no super-herói interpretado por seu pai, sem dar uma previsão de lançamento para o projeto. “Tivemos pouco tempo para dar forma a isso, então teremos todo um processo para ver o tamanho que isso pode ter”.

Roberto Gómez Fernández falou sobre os desafios de desenvolver um projeto inspirado em um dos personagens mais célebres de seu pai: “Não podemos competir com um filme americano de super-heróis que custa 20 milhões de dólares, mas pode ser uma produção de primeira qualidade”.

Ele afirmou sobre os critérios estabelecidos para a escolha do ator que dará vida ao personagem: “É muito importante que tenha certo reconhecimento, que seja conhecido nos Estados Unidos, que não seja desconhecido e que a representação do personagem seja genial. Não é fácil”.

O filho de Bolaños também expôs seu plano de criar um spin-off de ‘Chaves’: “Temos algumas possibilidade de criar algo novo sem ser um revival. O que foi feito com o elenco original não pode ser repetido. Há uma história que nunca foi para a televisão: a origem do Chaves. Só saiu em livro (‘El Diario de El Chavo’) e poderíamos explorar as perspectivas dos diferentes personagens da vizinhança”.

