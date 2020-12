Filho rejeitado de Luciano se une com inimiga do cantor e passado vergonhoso vem à tona

Luciano Camargo costuma aparecer bastante em suas redes sociais com três de seus filhos: Nathan, Isabella e Helena. Contudo, a relação do sertanejo com o primogênito, Wesley, não parece ser das melhores. Tanto que o rapaz faz questão de deixar claro para todo mundo.

O irmão de Zezé não quer saber de papo e os dois não mantém contato há alguns anos. A relação é tão conturbada que o filho rejeitado de Luciano meteu a bronca no cantor ao falar do velório de seu Francisco. Para quem não sabe, o sertanejo não compareceu, pois estava com coronavírus.

“Só digo uma coisa… esse filho aqui foi o que esteve na despedida do avô. Por que não mandou alguém representar ele? Porque eu me represento! Morei foi 3 anos com meu avô, tenho medida protetiva com ninguém e minha diferença com prima ou tia foi em 2012”, disparou ele.

Tanto que nesta última semana eles tiveram um encontro e fizeram questão de compartilhar registros nas redes sociais. Cleo Loyola fez até questão de se declarar para o filho de Luciano: “A vida é assim, a gente briga, mas a gente se ama, a gente se perdoa, somos família”.

Vale lembrar que nem sempre a relação de Wesley Camargo com a mãe foi amigável como vem sendo nos últimos meses. Eles já chegaram a trocar farpas nas redes sociais, mas isso ficou no passado. Além disso, a ex-esposa de Luciano já deu provas de que não suporta o cantor e o trata como inimigo.

Fonte: IG

