Fortaleza e Flamengo empatam sem gols no Castelão

Terminou empatado em 0 a 0, neste sábado (26), o confronto entre Fortaleza e Flamengo na Arena Castelão, na capital cearense. O resultado foi pior para os cariocas que brigam na parte de cima da tabela e agora ficam atrás de São Paulo e Atlético-MG. Já o Leão do Pici conquistou um ponto importante para se manter distante do Z-4.

A partida ficou marcada por um lance inusitado. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Pedro foi para a cobrança de pênalti e ao escorregar tocou com os dois pés antes de mandar a bola para o fundo das redes. O árbitro anulou o gol apontando dois toques para um tiro livre direto.

A etapa final seguiu com o Flamengo de Rogério Ceni um pouco mais agressivo no ataque, mas sem conseguir superar a marcação montada pelo treinador Marcelo Chamusca e as boas intervenções do goleiro Felipe Alves. No fim, tudo igual e sem gols. As equipes só voltam a campo no próximo ano, quando o Rubro-Negro tem o clássico no Maracanã dia 6 de janeiro contra o Fluminense e o Tricolor do Ceará encara o Sport Recife na Ilha do Retiro.

Triunfo do Goiás

Na outra partida do Brasileiro deste sábado que começou às 19h, o Goiás venceu o Sport por 1 a 0. Com este resultado, o Esmeraldino deixou a zona do rebaixamento. O único gol da partida saiu dos pés de Fernandão.

