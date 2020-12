Graciele Lacerda, em meio a guerra com Zilu e silêncio de Zezé, tem foto pelada divulgada

Graciele Lacerda, noiva do cantor Zezé di Camargo, como sempre tem dado o que falar nas redes sociais com suas postagens ousadas.

Acontece que a digital influencer não tem pudores ao exibir sua beleza e deixa a timidez de lado para mostrar o corpão aos seguidores.

Na noite de ontem (09/12), a morena deixou os fãs sem fôlego ao publicar foto toda produzida exibindo as costas nuas: de topless, o único objeto cobrindo o corpo da atleta foi um lençol.

Os comentários foram repletos de elogios: “Humilhando as invejosas, Gra você é uma Diva de qualquer maneira, nasceu para brilhar! Um arraso de mulher”, disse um usuário, “Maravilhosa, mas eu reparei mais na roupa de cama. Beijos sua linda”, brincou outra.

A foto já arrancou mais de 17 mil curtida e cerca de 500 comentários dos seus mais de 1 milhão de seguidores.

GUERRA COM ZILU

As fotos provocativas de Graciele Lacerda já deram gás para Zilu Godói, a ex-mulher de Zezé, que acusou a influenciadora digital de ser uma “piriguete”. Abalada com os comentários, a atual do ex-marido de Zilu comentou: “Eu fico mal? Fico. Claro! Machuca.

Mas isso não me atinge porque são calúnias, não são ofensas…Ofensa é quando realmente bate com uma coisa que é verdade em você. Quando, não, vira calúnia. Entra por aqui [por um ouvido] e sai por aqui [pelo outro]”

SILÊNCIO DE ZEZÉ

Graciele Lacerda parece estar se recuperando da morte do sogro, Seu Francisco, que faleceu cerca de duas semanas atrás.

Nós últimos dias a profissional de Educação Física aproveitou pra falar sobre o estado emocional do noivo e comentou que Zezé não quer falar, parou de dar entrevistas e segue pensativo e reflexivo após a perda do pai.

