Gretchen exibe resultado de harmonização facial: “Tudo novo, bonito de novo”

Gretchen realizou um novo procedimento de harmonização facial e mostrou o resultado em seu Instagram na manhã desta sexta-feira (11). “Depois de uma harmonização incrível, tudo novo, tudo bonito de novo. Harmonização a gente tem que fazer manutenção. Sem manutenção, não tem história”, falou ela.

Em setembro, Gretchen se casou pela 18ª vez sem a presença dos filhos. Ela subiu ao ao altar com o saxofonista Esdras de Souza em Belém, no Pará. A artista reservou um espaço de beleza para se preparar e depois chegará para a cerimônia em um barco. Gretchen convidou 100 pessoas para um espaço que comporta cerca de 350, e foi criado um protocolo de segurança para não ocorrer contágio do novo coronavírus.

“Estou muito feliz com esse momento tão especial. A equipe responsável pelo casamento está cuidando de todos os detalhes e isso me deixa muito tranquila. Será um conto de fadas”, disse a cantora.

Gretchen foi criticada nas rede sociais

Assim que anunciou que trocaria alianças com Esdras de Sousa, Gretchen começou a receber muitas críticas pelas redes sociais, principalmente focadas na quantidade de vezes que ela já casou. A cantora não ficou calada e resolveu rebater os haters nas redes sociais.

“Tenho 61 anos. Se a gente contar uma média de dois, três anos cada relacionamento, eu nem me relacionei. Tem gente que numa noite fica com 18. Queria saber o que muda na vida das pessoas eu casar uma, 20 ou mil vezes. Isso não está me importando. Não tem que importar para ninguém. Não me importo com o que as pessoas pensam ao meu respeito. Já não me importava com 18 anos, por que me importar agora? Quem decide a minha vida sou eu”, disparou.

