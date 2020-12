Gusttavo Lima, após fim arrebatador com Suita, faz viagem romântica com pivô do término: “Vida que segue”

Desde que terminaram o relacionamento de 5 anos, Gusttavo Lima e Andressa Suita tem se tornado alvo de muitas polêmicas nas mídias sociais. Discretos, os dois não realizaram pronunciamentos oficiais sobre os boatos de separação e apenas seguiram suas vidas normalmente e assinaram os papeis do divórcio.

O sertanejo de 31 anos de idade foi criticado criticado pelo cantor Bruno, durante uma live que eles realizaram juntos recentemente, mas não deu bola ao que ouviu. Agora, parece que ele foi se encontrar com uma jovem em Angra dos Reis, Rio Janeiro.

Por meio de seus Stories, a modelo Camilla Landim, bastante famosa entre o público, divulgou em seus Stories um vídeo dentro de um helicóptero, uma lancha e anteriormente dentro de um jatinho, apontado pelos fãs como sendo de Gusttavo Lima. A mineira de 19 anos de idade foi levada de helicóptero até Angra a pedido do ex de Andressa Suita, afim de passar o fim de semana ‘secreto’ com ele, mas a confidencialidade não durou muito tempo.

Angra dos Reis é conhecido como o ninho de amor de Gusttavo Lima e Suíta, visto que depois de um de seus términos, os dois viajaram até o local para uma reconciliação fulminante.

