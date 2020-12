Herdeiros de Michael Jackson vencem HBO na Justiça e pedem US$ 100 milhões

Segundo os herdeiros do cantor, o acordo tinha uma cláusula em que o canal jamais deveria manchar a imagem do eterno Rei do Pop

Os filhos de Michael Jackson, que morreu em 2009, conseguiram vencer um processo que corre na Justiça e envolve a família e o canal HBO. A briga acontece em relação a uma suposta quebra de contrato por parte da emissora.

Segundo os herdeiros do cantor, o acordo tinha uma cláusula em que o canal jamais deveria manchar a imagem do eterno Rei do Pop, o que não teria acontecido com a veiculação do documentário “Leaving Neverland”.

O site da revista Variety afirmou que o tribunal de apelações decidiu por unanimidade que a HBO quebrou um contrato feito com o cantor em 1992.

A publicação ainda relatou que era obrigação da emissora se comprometer em não fazer qualquer comentários ou práticas que manchassem a imagem do artista e a de seus representantes.

Os herdeiros de Michael Jackson pedem uma indenização de 100 milhões de dólares. O Tribunal de Recursos rejeitou por unanimidade os argumentos da HBO.

O contrato em questão é o da exibição de um show da turnê mundial “Dangerous” de Michael Jackson, o “Live in Bucharest: The Dangerous Tour”, de 1992. A HBO argumentou que a cláusula é irrelevante para a presente disputa, que o contrato expirou assim que ambos os lados cumpriram com suas obrigações.

