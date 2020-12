Homem morre após ser atropelado por caminhão em Sena Madureira

A vítima morreu antes de receber os primeiros socorros. motorista do veículo permaneceu no local

Um homem identificado apenas como Lázaro foi vítima de um atropelamento na noite desta quarta-feira (9), no km 5 da BR-364, no sentido Sena Madureira/Rio Branco, no município de Sena Madureira, interior do Acre.

Segundo informações apuradas pela polícia, Lázaro era acostumado a caminhar pela rodovia, mas desta vez foi surpreendido por um caminhão tipo baú, que acabou atropelando o homem. A vítima morreu antes de receber os primeiros socorros.

O motorista do veículo permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que só pode atestar na morte da vítima.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local do acidente e isolaram a área para a chegada da perícia. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco.

Ainda segundo informações da polícia, Lázaro é muito conhecido no município, pois sempre estava na região central pedindo dinheiro aos moradores e também possuía problemas mentais.

O Boletim de Ocorrência de Trânsito foi feito no local do acidente e o veículo foi entregue ao motorista depois dos procedimentos.

