Horóscopo do dia: Confira a previsão desta quinta-feira para seu signo

Emoção transformadora

A Lua Crescente em Touro faz conjunção a Urano e Lilith em Touro. Nossas emoções se ligam à nossa necessidade de revolução e transformação não realizadas. Trabalhe pelas suas conquistas. Saia do lugar comum e das rotinas e hábitos limitantes.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Necessidades materiais lhe pedem mais trabalho, transformação e inovação financeira. Ouse despertar seus talentos e qualidades adormecidas. Faça ou planeje desde já aquilo que tem vontade, mas nunca ousou conquistar. Valores inovadores e transformadores.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua sensibilidade, instinto e emoções se expressam mais com a Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente). Expresse seus valores genuínos, tenha como base e raíz a si próprio. Emoções reprimidas também carecem de expressão, mas uma dose de razão pode ser muito útil agora.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Questões subconscientes estão fervilhando, portanto não ignore o que sente. Cuidado com o querer parecer agradável e conveniente, já que a motivação subjetiva precisa ser expressa. Busque integrar tais emoções com práticas meditativas, analíticas, orações, magnetismo ou outras formas saudáveis.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra na fase Crescente e lhe pede mais irreverência, engajamento social, fraternidade e humanitarismo. Terá mais sensibilidade para com amigos e grupos, mas também tendo de lidar com as frustrações de tais áreas. Trace suas metas futuras com realismo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua conexão emocional com seu senso de propósito na vida, carreira e autoridade se faz alta. Faça expandir sua atuação, seu papel profissional e compromisso na vida. Mesmo lidando com possíveis frustrações, lembre-se de ter coragem, ousadia e irreverência, traçando metas futuras.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua necessidade emocional e instintiva de liberdade e amplitude se fazem altas. Se permita algum tempo para explorar, sair, estudar, meditar ou fazer aquilo que sente ser preciso para resgatar sua fé em si mesmo e na vida. Aprenda a lidar com as frustrações e trace seus planos para o futuro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua sensibilidade está alta, assim como sua necessidade emocional de compartilhar com os outros. A necessidade de vivências afetivas e sexuais se faz alta. Talvez tenha de lidar com frustrações aqui, mas saiba doar mais de si mesmo e traçar suas metas para o futuro com realismo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua conexão emocional com o outro é aumentada pela Lua. Terá mais necessidade de sociabilidade, romance e pessoas à sua volta. Frustrações neste setor devem ser encaradas com mais objetividade. Trace suas metas para a área afetiva e mude o que for preciso.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua conexão com o mundo material e seus cuidados se faz alta hoje. Aprenda a revolucionar e trabalhar, servir e cuidar do corpo, saúde, casa e trabalho. Frustrações neste setor devem ser trabalhados com senso crítico e pragmatismo. Trace suas metas nesta esfera da vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua sensibilidade e emoções pedem mais expressão genuína. Saiba ser líder, dono de sua vida, se nutrir, se cuidar e se amar. Frustrações neste setor precisam ser reavaliadas e supridas. Lembre-se de ter raízes em si mesmo e de se valorizar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções lhe levam ao passado, vida familiar, cuidados com o lar e com as próprias emoções. Saiba lidar com esta esfera com mais objetividade, mesmo perante frustrações. Tenha a coragem de revolucionar sua vida pessoal e ser mais aberto e livre no nível emocional.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente está num estado mais subjetivo e lhe pede mais comunicação daquilo que sente, mesmo que seja algo irreverente. Frustrações da comunicação precisam ser superadas. Aprenda a trazduzir em palavras o que lhe passa na subjetividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: [email protected]

