Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

A paz teórica

Data estelar: Lua em conjunção com o recém ingressado Saturno em Aquário.

A paz e harmonia com que tanto sonha nossa humanidade não será resultado de conjunções planetárias, mas do somatório das íntimas decisões que conduzam as pessoas a tomar atitudes diferentes das habituais diante dos acontecimentos. Nossa humanidade ainda é viciada em sangue, em destruição, ama o circo montado para assistir, no conforto de sua poltrona, alguém ser crucificado, apedrejado, dilacerado e arrastado para deleite da audiência. O Coliseu está em ruínas, porque a atividade não se circunscreve mais a um edifício, junto com a liberdade adquirida através dos séculos, nossa humanidade aprendeu a linchar e, hoje em dia, chama a isso de “cultura do cancelamento”. Todas essas expressões continuam sendo desdobramentos do mesmo, o vício da destruição. A paz e harmonia, ou são realidades, ou são teorias.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Coordenar todas as pessoas envolvidas é bastante árduo, porque cada pessoa tem ideias próprias e muita criatividade, resultando em que nem sempre as coisas são feitas de acordo ao combinado. Assim são as coisas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Perder o bonde seria possível, mas este é um daqueles momentos da vida em que é quase impossível o perder, já que tudo está em convergência, dependendo apenas de o quanto você investir em seu próprio caminho.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A mente sempre chega mais rapidamente ao objetivo, mas como, às vezes, demora muito para tudo se realizar, o entusiasmo inicial que resulta de ver o objetivo se transforma em frustração por nada demais acontecer.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os fortes sentimentos que circulam pela sua alma devem ser levados a sério, porém, quando se tornarem motivo de tomar atitudes práticas, precisarão ser questionados também, para evitar exageros desnecessários.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure não se deixar afetar demais pelo que as pessoas dizem ou fazem, mas medir o alcance do que suas palavras e atos exercem sobre elas. A partir de agora, assuma o lugar de influência que lhe é reservado. Aí sim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você não precisaria se complicar assumindo novas encrencas, no bom sentido da palavra, porém, o impulso criativo é mais forte do que a prudência. Nunca se saberá antecipadamente qual das vozes seria melhor ouvir.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tantas perspectivas novas surgindo ao mesmo tempo, esse é um panorama que atordoa, em vez de entusiasmar. Porém, o atordoamento passará e sua alma perceberá que colocou os pés num ciclo completamente novo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Os pressentimentos vão tomando forma real e concreta, dá para perceber que se aproxima um tempo de grande ruptura com a forma de vida que você construiu até aqui. O misto de apreensão e entusiasmo o confirma.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Conversas à toa podem trazer ideias importantes, por isso, vale a pena prestar um pouco mais de atenção a tudo que seja dito nestes dias, já que essas ideias circulam de uma forma banalizada. É a magia da vida.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ter maior segurança é confortante, porém, pode ser uma armadilha também, porque sua alma relaxa e se acomoda no cenário, deixando de se atrever a continuar a devida luta para ampliar seus domínios.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Amplie seu repertório de atitudes, evite se repetir. Você tem do seu lado uma margem de vantagem que, talvez, não esteja sendo muito clara, ainda, para você. Porém, seria bom você adquirir essa clareza o quanto antes.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

São tantas coisas que precisam ser administradas ao mesmo tempo, que seria melhor desenvolver alguns braços a mais para isso. Porém, você vai ter de se organizar com os braços disponíveis e fazer seu melhor. Em frente.

