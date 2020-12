José Mayer, com portas fechadas na Globo, deve assinar contrato com a Record para novela

A novela do autor, que tem o título provisório de Escolhi Você, ainda está sendo analisada pela direção da emissora de Edir Macedo

José Mayer, depois que se envolveu em uma polêmica de assédio contra uma camareira na TV Globo, foi demitido da emissora e nunca mais pisou na mesma. O ator, vale dizer, era tido como um dos principais atores do canal, sempre atuando em papéis de destaque no canal carioca.

Anos fora dos trabalhos na TV, o ator deverá retornar as telinhas em uma nova emissora, na Record, em uma novela do escritor paulistano Silvio Cerceau. A novela do autor, que tem o título provisório de Escolhi Você, ainda está sendo analisada pela direção da emissora de Edir Macedo, e caso seja aprovada, irá ao ar logo após Topíssima 2.

Procurado pelo NaTelinha, Silvio Cerceau optou em não comentar nada sobre a atual situação da sua sinopse, mas aproveitou para garantir que caso seja aprovada, pretende escalar o ator José Mayer para protagonizar a novela ao lado da atriz Lucélia Santos.

