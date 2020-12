Jovem que tomava tereré com amigo é executado com cinco tiros em Rio Branco

O jovem Saulo Isaías de Pinho, de 19 anos, morreu após ser atingido com 5 tiros, na noite desta segunda-feira (28), na rua Raimundo Melo, no bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Saulo estava na companhia de outro amigo tomando tereré na frente de uma distribuidora, quando foi surpreendido por quatro criminosos que estava em um carro de cor preto. Os bandidos efetuaram 5 disparos de arma de fogo contra a cabeça, rosto, perna, braço e tórax da vítima. O amigo do jovem saiu ileso. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo, mas o jovem morreu minutos após dar entrada no hospital. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal.

A Polícia Militar colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A motivação do crime seria mais um capítulo da guerra entre facções criminosas que disputam território no Acre.

O caso está sendo investigado por Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

