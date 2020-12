Literatura afro-brasileira: cinco obras que você precisa ler na Coluna Arte e Cultura     

O mercado editorial brasileiro sempre priorizou autores e escritas brancas. Nos últimos anos, contudo, nota-se um crescente interesse em literaturas afro-brasileiras. Este valor ainda não corresponde a expectativa e nem de longe ao mínimo quando se trata de representatividade. As iniciativas públicas mostram-se, mais do que nunca, desinteressadas na área cultural (seja qual ela for). E quando se trata de leitura, o incentivo ainda é baixo. No entanto, nesta semana apresento cinco obras literárias da literatura afro-brasileira contemporânea. Algumas delas já fazem parte de meu acervo, outras ainda peno para adquiri-las. Segue abaixo a lista de obras selecionadas com seus respectivos autores. Convido você, caro leitor, conhecê-los para além do conteúdo aqui apresentado.

QUARTO DE DESPEJO – CAROLINA MARIA DE JESUS

Recentemente tive o prazer de ler este clássico da literatura afro-brasileira. Já sendo citado outras vezes aqui na coluna, Quarto de Despejo se trata de um registro histórico e literário da vida da própria autora. Carolina Maria de Jesus, moradora da Favela do Canindé, relata em seu diário sua vivência na grande São Paulo, cercada por pobreza, violência e fome. Rotineiramente catando papel pelas ruas da cidade, debruçava-se na escrita quando o estômago não doía e a palavra parecia fielmente ser a fuga. Adquiri este livro através do site da Amazon.

O AVESSO DA PELE – JEFERSON TENÓRIO

Este romance contemporâneo conta a história de Pedro, que após perder seu pai em um brutal assassinato, busca trilhar os caminhos de seus traumas raciais e compreender sua história e passado familiar. A sensibilidade da narrativa desmascara o Brasil racista e violento para os afro-brasileiros, traçando a busca pela superação e liberdade. O Avesso da Pele é uma obra marcada profundamente pelas relações raciais brasileiras, vivências negras e identidade (disponível para compra na Amazon e Companhia das Letras).

OLHOS D’ÁGUA – CONCEIÇÃO EVARISTO

Meu primeiro contato com Conceição Evaristo foi através do inesquecível conto “Quantos filhos Natalina teve?”. Sendo contemporânea, Evaristo não poderia deixar de tratar dos temas que afligem a comunidade negra na atualidade. Sua escrita poderosa, intensa e verdadeira nos aproxima das personagens e da desastrosa realidade as cercam. Olhos d’água é uma obra que evoca a sensibilidade, simplicidade e pluralidade de vivências através dos contos apresentados. Adquiri este livro através do site da Amazon.

O CAÇADOR CIBERNÉTICO DA RUA 13 – FABIO KABRAL

Fabio Kabral em sua contemporânea obra literária “O caçador cibernético da rua 13” apresenta-nos uma narrativa pincelada por elementos da cultura africana, ancestralidade e futurismo. A trajetória do personagem João Arolê é rodeada de afrofuturismo em seus mais diversos níveis. Neste fantástico universo, Arolê é um caçador de aluguel de espíritos malignos, convivendo com crises de consciência e rotineiras insônias sobre sua sina. O livro foi lançado pela editora Malê e também está disponível na Amazon para compra.

UM DEFEITO DE COR – ANA MARIA GONÇALVES

“Um Defeito de Cor”, de Ana Maria Gonçalves, é um belo romance histórico, de leitura voraz, que prende a atenção do leitor da primeira à última página. A obra conta a história de uma idosa africana que vem ao Brasil procurar seu filho perdido décadas atrás. Ao longo da travessia ela narra sua história, marcada por violência, escravização e mortes. Maria Gonçalves sensibiliza e narra fatos históricos através de sua. Fatos estes que marcam profundamente a gênese da sociedade brasileira (o livro está disponível para compra no site da Amazon).

