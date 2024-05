Menor casal do mundo: brasileiros são homenageados pelo Guinness

O Guinness World Records publicou, na última terça-feira (7/5), um vídeo contando a história de Paulo Gabriel da Silva Barros e Katyucia Lie Hoshino, brasileiros que formam o menor casal do mundo. A dupla foi reconhecida pelo livro dos recordes em 2016 e detém o título até hoje.

Paulo e Katyucia se conheceram em 2006, na internet. No entanto, eles se encontraram pessoalmente apenas em 2008. Depois de oito anos de relacionamento, os pombinhos resolveram se casar e, no mesmo ano, foram reconhecidos pelo Guinness Book como o menor casal do mundo.

Para isso, eles foram até Londres, na Inglaterra, a fim de conhecer a sede do livro dos recordes e gravar alguns conteúdos sobre a vida deles.

Enquanto Paulo tem 90,28 centímetros, Katyucia mede 91,13 centímetros. Ao todo, o casal forma, junto, 1,81 metro de altura.

Atualmente, os cônjuges acumulam milhares de seguidores nas redes sociais. Paulo e Katyucia costumam compartilhar um pouco da rotina e, claro, das limitações enfrentadas – tudo de forma bem humorada. Embora “haters” sempre apareçam, eles acreditam que seus conteúdos alegram a vida das pessoas.