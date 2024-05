“Maior boca do mundo”: mulher recebe alerta após 6 cirurgias em 1 dia

Ao todo, Andrea detalhou ter recebido mais de 30 injeções de ácido hialurônico nos lábios — recentemente, ela teria passado por mais um preenchimento, dessa vez na região nasolabial. Além disso, a influenciadora já se submeteu a 43 procedimentos estéticos desde 2018, incluindo alterações nos seios, mandíbula e queixo.

“Estou absolutamente convencida de que continuarei com procedimentos, sem parar”, afirmou Andrea. Em entrevista ao portal britânico Daily Mail, a búlgara revelou, no entanto, que precisou trocar de médico para continuar com as modificações corporais.

“Meu médico está preocupado com a necrose do tecido dos meus lábios, mas, contanto que eu tome cuidado e me lembre de me hidratar, ficarei bem”, explicou.

Apesar do alerta de dois médicos distintos, que afirmaram que Andrea está indo longe demais, a influenciadora disse que está em busca de lábios e bochechas mais volumosos.

Seis cirurgias em um único dia

A fim de conquistar a aparência dos sonhos, Andrea chegou a passar, em fevereiro deste ano, por seis procedimentos em um único dia. Ela teria feito modelagem, aumento e alongamento do queixo, modelagem da mandíbula e aumento dos lábios, bem como aprimoramento das maçãs do rosto.

De acordo com relato da búlgara, o processo de recuperação está sendo mais difícil do que imaginou. “Estou com dor em todo o rosto agora e minha mandíbula e queixo doem muito”, afirmou Andrea, que, ainda assim, acredita que a sensação é normal porque o “preenchimento não se encaixou”.

Investimento

Andrea relatou não gostar de aparências “comuns e chatas”. “Sou fã de formas enormes e belezas excêntricas”, detalhou. Na busca por essa imagem, a influenciadora já gastou mais de R$ 140 mil.