Luana Piovani aparece em foto nua em banheira do namorado

A atriz Luana Piovani está deixando seus fãs doidos de curiosidade. Ela está namorando, mas ainda não revelou a identidade do companheiro.

Enquanto isso, ela compartilha fotos tiradas pelo homem e a última foi na banheira da casa dele, em que ela está nua.

“Seguimos com os clicks amorosos feitos pelo dono do meu coração. Cheers!”, escreveu na legenda. A única coisa que a atriz disse sobre o namorado é que ele é tímido e brasileiro. “Vocês não o verão por aqui, mas terão meus olhos apaixonados e sorridentes compartilhando minhas coisinhas com vocês, como sempre! Meu povo, se fui mais feliz, não lembro”, finalizou em outra ocasião.

