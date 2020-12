Luciano, após ser tirado da família à força e não ir ao enterro do pai, detona em vídeo

Luciano Camargo postou um vídeo aos fãs e agradeceu por todo o apoio que recebeu após contrair a covid e sequer poder se despedir do seu pai de forma digna, já que estava cumprindo isolamento.

“Passando aqui para agradecer primeiro toda a manifestação de carinho que recebi nos últimos 16 dias, tanto pela perda do meu pai como pela covid que peguei”, começou Luciano e prosseguiu: “Vocês me desejando que eu melhorasse me confortando eu não tenho palavras para agradecer”.

Luciano garantiu que não tem mais possibilidade de contaminar ninguém. “E também dizer o seguinte eu não transmito mais a covid, ainda tenho no corpo porque demora sair , mas agora posso deixar o isolamento, ontem eu fiz o exame e não transmito mais”.

Em seguida ele agradeceu por poder abraçar os familiares novamente. “Isso significa que posso ficar com a minha família e abraçar as pessoas que amo, Então muito muito obrigada do fundo do meu coração, eu quero dizer que não vivo sem vocês todas essas mensagens me ajudaram muito”, disse Luciano.

