Luiz Bacci invade apartamento ao vivo com casal morto desde fevereiro: “Decomposição”

Uma notícia pegou de surpresa o público do Cidade Alerta, da Record, nesta quarta-feira (16). Durante a transmissão ao vivo, Luiz Bacci mostrou um casal que estava desaparecido há dez meses.

Eles viviam em um apartamento de São Paulo e vizinhos notaram o sumiço deles nas últimas semanas. Os corpos teriam ficado em decomposição no decorrer de todo esse tempo. Com isso, a Polícia Militar tem um possível assassinato como primeira hipótese.

Na matéria, Luiz Bacci deu detalhes sobre o caso. De acordo com as informações do apresentador do telejornal, tratava-se de um casal de idosos orientais, que pouco tinha contato com outros moradores do prédio. Eles não eram vistos desde fevereiro.

As janelas do apartamento, que ficava no quinto andar do edifício, estavam fechadas e não conseguiram sentir o cheiro dos corpos. No entanto, ao darem falta de esbarrá-los pelos corredores, acionaram a polícia para saber se havia acontecido alguma coisa.

