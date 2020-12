Mãe de Lexa mostra novo ensaio e faz reflexão para o réveillon

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, deu o que falar em seu Instagram na última semana.

A celebridade, que já possui mais de 210 mil seguidores, divulgou uma foto em que aparece decotada e fazendo uma reflexão sobre o ano que está acabando.

“Dezembro. Natal ,réveillon é o momento da redenção, da Fé, do perdão… Hora de repensar os erros e não mais comete-los. É o encontro do passado e futuro, é a chave do recomeço, é a estação final do passado, a conexão com o futuro, o momento de arquivar o que passou de forma que possa ser facilmente consultado depois. É o palco de todas as recordações, é mais um álbum que se fecha para o início do próximo. Readaptei esse texto e quis dividir ele com vcs nessa minha postagem”, escreveu na legenda da publicação.

Recentemente, Lexa usou suas redes sociais para celebrar o aniversário de sua mãe e empresária, Darlin Ferrattry, com um texto emocionante publicado no Instagram da cantora.

No clique, Lexa e sua mãe aparecem esbanjando uma boa forma impressionante passada de mãe para filha e os fãs da cantora ficaram chocados com a semelhança entre Lexa e Darlin, alguns até mesmo disseram nos comentários que as duas pareciam irmãs.

Porém, o que chamou atenção foi a segunda foto, onde a mãe de Lexa aparece esbanjando muita saúde.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários