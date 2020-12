Mais 47 pessoas estão com Covid-19 após festa de Carlinhos Maia

Segundo colunista, os diagnosticados com coronavírus prestaram e serviços no evento

Além do ex-BBB Victor Hugo e da influenciadora Mileide Mihaile, 47 funcionários que prestaram serviços na festa de Carlinhos Maia, testaram positivo para o coronavírus e duas pessoas estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva de hospitais em Maceió e Penedo, cidades do estado de Alagoas. A informação é do colunista Erlan Bastos. Ainda de acordo com a matéria não foi realizada a testagem em todos os convidados e que em nenhum momento foi exigido o uso de máscara dos participantes.

Carlinhos Maia rebateu as críticas após o ‘Natal da Vila’: “Aglomerar é errado do começo ao fim, mas não dá pra gente tapar os olhos para uma classe que não está trabalhando. O mínimo que a gente pode fazer é seguir o protocolo e fazer dentro do permitido. Está errado do começo ao fim, mas melhor que fazer uma coisa na hipocrisia e ficar fingindo por trás das câmeras”.

Rica de Marré, Tierry, Gabi Martins, Guilherme Napolitano, Gizelly Bicalho, Sammy Lee, Pyong Lee, Mirela Janis, Vanessa Giácomo, Marina Ferrari, Emily Garcia, Gregory Kessey, Matheus Mazzafera, Lucas Guimarães, Gabi Luthai, Dennis DJ, Lucas Viana, João Akel, Mileide Mihaile, Laéllyo Mesquita, Cláudia (Cacau), Catherine Bascoy, Davi Mateus, Camila Loures, Ingrid Ohara, Ariadna Arantes, Yago Mapoua, Alê Oliveira, Rico Melquiades, Thomaz Costa, Rafael Cunha, Roninho, Irmãs Drudi, Abner Pinheiro, Bárbara Labres, João Quirino, Léo Loketa, Yarley e Rayssa Bezerra são alguns dos famosos que também estavam na festa e alguns deles já estão ‘escondendo’ o diagnóstico da Covid-19 após participar do evento por conta das críticas.

