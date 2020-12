Mais de 60 aprovados em concurso tomam posse em Cruzeiro do Sul

Mais de 60 candidatos aprovados em concurso da Prefeitura de Cruzeiro do Sul tomaram posse nesta quarta-feira (23), no Salão Cultural Cordélia Lima. O imbróglio envolvendo os candidatos e a administração teve batalha judicial e protestos.

Na semana passada, a prefeitura havia divulgado uma lista com nomes e cargos dos aprovados que iriam tomar posse.

A posse estava prevista para ocorrer na sexta-feira (18), mas foi suspensa pelo prefeito Clodoaldo Rodrigues. Segundo a prefeitura, a justificativa para a medida foi cumprir com uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC).