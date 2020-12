Mara Maravilha desabafa sobre Angélica, expõe verdade sobre passado e lamenta: “Teve essa coisa da macumba”

Mara Maravilha participou de um vídeo no canal do ex-diretor do SBT, Caco Rodrigues, no YouTube. Durante a conversa, a apresentadora não hesitou em comentar sobre as polêmicas envolvendo Xuxa e Angélica.

Sobre a esposa de Luciano Huck, a famosa confirmou que, no passado, existiu um mal-estar entre as duas. O motivo, aliás, tem nome e sobrenome: Maurício Mattar.

Enquanto a loira namorava com o ator, os rumores deram conta de que a morena teria se envolvido no relacionamento deles. Contudo, ela negou e afirmou que jamais teve nada com o veterano. “A angélica me parece uma incógnita”, disse.

Na época, a comunicadora ainda foi apontada por, supostamente, ter recorrido a um terreiro para fazer com que o casal terminasse a relação. “Porque a gente nunca parou para conversar. Teve essa coisa da macumba por causa do Maurício Mattar”, relembrou a famosa.

Caco Rodrigues quis saber se Mara daria uma carona para a musa global e ela disse que sim. “Mas não teve nada. Só que eu acho que rolou um ciúme, porque rolou uma fofoca. Mas eu dou carona para a Angélica. Quem sabe a gente não conversa”, pontuou.

Já sobre Xuxa, Mara Maravilha não quer vê-la em seu carro por enquanto…

Sobre a Rainha dos Baixinhos, a história foi outra. No entanto, não foi por culpa dela e, sim, por causa de se atual namorado. “Hoje, não [daria carona]. Amanhã, pode ser. Ela tem uma mala muito grande, o Junno. Ele é uma mala”, disparou.

“Eu estava muito mal, meu filho e meu marido com Covid-19 e o povo veio falar que o Junno fez gracinha. Então, ele me pegou em um dia [ruim]”. Mas, se ela vier sozinha, sem a mala do Junno, sim [dou a carona]”, justificou a estrela.

Fonte: IG

