Diretor teatral, com quem atriz é casada desde 2004, sofreu AVC hemorrágico em junho deste ano

Marieta Severo e o marido, Aderbal Freire-Filho, estão internados no mesmo hospital no Rio. A atriz enfrenta uma pneumonia, complicação do diagnóstico de coronavírus.

Já o diretor teatral, que sofreu um AVC hemorrágico em junho, segue hospitalizado.

Em setembro, ele completou 70 dias de internação. Na ocasião, Marieta falou com Quem sobre o estado de saúde do marido, com quem é casada desde 2004.

“Minha vida atualmente tem sido de casa para o hospital e do hospital para casa”, disse a atriz de 74 anos de idade.

Procurada por Quem, a assessoria de Marieta explicou que ela está melhor, mas segue internada, e confirmou que os dois estão no Copa Star. “Sem se encontrarem”, disse a assessoria.

