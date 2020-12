Marquito, após humilhação de Ratinho, se envolve em escândalo de suposto crime e demissão é encomendada

Marquito, do “Programa do Ratinho”, se envolveu em tantas polêmicas no SBT que a própria emissora precisou se pronunciar publicamente

Ratinho tem uma carreira consagrada como comunicador na TV e já se envolveu em algumas polêmicas ao longo dos anos.

Após ter uma farsa exposta na tela do “Jornal Nacional”, da Globo, o famoso também foi parar nos jornais quando Marquito, seu eterno assistente de palco, foi envolvido em um suposto esquema criminoso na política.

Tudo começou em março de 2016, quando o jornal O Estado de S. Paulo divulgou que Marquito era alvo de investigações do Ministério Público paulista de estar envolvido em um suposto caso de rachadinha, que é a devolução de parte do salário do servidor ao político que o contratou.

De acordo com a Veja, o assistente de Ratinho foi afastado do palco do programa em julho do ano passado após pressão por parte do público para retirar o profissional do ar.

A assessoria de imprensa do SBT afirmou na ocasião que o afastamento do humorista aconteceu pela candidatura dele a vereador, e não pelo suposto esquema de corrupção.

Marquito também se envolveu em polêmica após votar a favor do IPTU (Imposto Predial Território Urbano).

De acordo com Flávio Ricco, na época do Uol, a iniciativa de afastar o assistente foi do próprio Ratinho, que não queria ter sua imagem atrelada à política, contudo, mais uma vez a assessoria do canal negou as informações.

Vale ressaltar que, recentemente, o humorista acusou Ratinho de promover humilhação no palco de seu programa, ainda mais no seu retorno aos estúdios após passar meses afastado por causa da pandemia. Claro que tudo não passou de uma brincadeira e faz parte do “show”.

