Mayra Cardi diz que se arrepende de expor traições de Arthur Aguiar

Mayra Cardi, 37, afirmou que está arrependida de ter exposto as traições do ex-marido, Arthur Aguiar, 31.

Em entrevista a Luciana Gimenez, a coach, empresária e ex-BBB afirmou que hoje não teria tomado a mesma atitude por achar que ele foi massacrado pela opinião pública.

“Entendo que há uma importância muito grande em trazer esses assuntos à tona porque muitas mulheres passam por relacionamentos tóxicos, abusivos e aceitam menos ou o que não merecem”, avaliou. “Mas houve uma consequência.”

“Lógico que eu estava sofrendo com tudo, falei aquelas coisas com várias finalidades”, afirmou. “Só que me arrependo porque não consegui dimensionar a consequência que isso teria na vida dele.”

“E o negócio virou uma bola de neve”, contou. “As pessoas, no direito delas, acabaram querendo brincar de juízas: ‘Vamos queimá-lo vivo, condenar a vida dele!’.”

Cardi também contou por que decidiu perdoar o pai da filha dela, Sophia, de 2 anos.

“Depois que tudo se acertou, ele me pediu perdão como pessoa, ser humano, e não como esposo”, contou.

“E quando decidi perdoar, foi uma questão muito minha comigo mesma.”

“Hoje ele é um super pai”, garantiu. “Ele realmente mudou e as pessoas não acreditam, não aceitam. É muito difícil acreditarem na mudança, principalmente no caso dele que foi tão exposto.”

A entrevista vai ao ar no Luciana By Night desta terça-feira (1º), a partir das 23h30, na RedeTV!.

