MC Mirella faz posição ousada em ferro velho e põe o dedo na boca

Sem pudores, ela posou com a sua menor calcinha, agachada em frente a um ferro velho, e sensualizou com o dedinho na boca, esbanjando seu corpão em forma.

Entre os destaques da foto, estavam as tatuagens da morena e a marquinha discreta do biquíni, que se sobressaiu à peça usada no dia em questão.

“Qual é a boa, família”, perguntou a funkeira na legenda. Nos comentários, os seguidores foram ao delírio. “Gata da minha vida”, comentou um admirador. “Gostei da lambida no dedo”, disse outro.

Vale lembrar que Mirella se prepara para enfrentar JP Gadêlha na Justiça, após acusá-lo de assédio no hotel onde ficaram hospedados na última semana do jogo.

Na ocasião, a cantora revelou na web que o ex-The Circle disse queria transar com ela. Após a declaração da MC, o bombeiro negou que isso tenha acontecido.

Em conversa com a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Mayara Karine Santos Rodriguez, advogada da equipe jurídica da Dra. Adélia Soares, que representa a funkeira, explicou que está analisando o caso.

“Nós estamos em fase de estudar a pertinência do processo. Estamos a par do caso, reunindo provas e, inclusive, vamos solicitar as imagens das câmeras de segurança do hotel para comprovar o fato. Ainda estamos analisando tudo”, disse a advogada.

No Twitter, JP falou sobre o assunto e explicou sua versão: “A situação está insustentável e eu preciso esclarecer: em momento nenhum eu disse que queria transar com Mirella, seja em janela de hotel ou por qualquer outro meio. Mesmo que quisesse, jamais falaria dessa forma absurda e desrespeitosa”.