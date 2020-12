Ministro da Cultura, Mário Frias dá entrada em hospital com princípio de infarto

O secretário especial de Cultura, Mário Frias, deu entrada no hospital Santa Luzia, em Brasília na tarde de hoje, com um princípio de infarto, segundo informações da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) do Palácio do Planalto. Neste momento, Frias passa por um procedimento de cateterismo.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do secretário. O hospital onde está internado está localizado na Asa Sul e pertence à Rede D’Or São Luiz.

O procedimento tem duas funções: primeiro, ele é usado como um exame, geralmente para diagnosticar doenças nas artérias coronárias. Depois, se identificada alguma lesão, o procedimento leva o stent, espécie de mola metálica que mantém as paredes da artéria abertas, até o local em que há obstrução.

No cateterismo, um cardiologista intervencionista faz uma pequena incisão no punho ou na virilha e insere um cateter que percorre um vaso sanguíneo até chegar ao coração. Tudo é feito com a ajuda de uma espécie de raio X, chamada fluoroscopia, uma técnica de imagem que auxilia a subida do cateter até a artéria coronária.

