Miss bumbum passa por apuros, realiza cirurgia de emergência e fica entre e vida e a morte: “Apavorada”

A modelo Suzy Cortez, campeã do do Miss Bumbum World, evento que aconteceu no ano passado, enfrentou grandes apuros e precisou passar por uma cirurgia de emergência recentemente, visando trocar as próteses de silicone dos seios após problemas com as mesmas.

Durante uma entrevista concedida ao jornal O Dia, a personalidade escancarou os detalhes e afirmou que não contou sua luta na época pelo temor que sentia.

“Não quis divulgar, na época, porque fiquei muito assustada. As próteses romperam e eu tive que operar de emergência porque era um tipo de material que liberava uma substância cancerígena na corrente sanguínea e eu poderia até ter morrido”, comentou a ex-miss bumbum.

“Fiquei muito apavorada! Graças a Deus a cirurgia deu certo, os médicos agiram rápido e, hoje, estou totalmente restabelecida, fora de perigo e feliz com o resultado”, completou a influenciadora.

Ameaça de morte

Pouco tempo atrás, a modelo que é uma estrela no OnlyFans recebeu ameaças de morte dos vizinhos do condomínio onde reside e precisou ir na delegacia prestar um boletim de ocorrência.

“Falaram que iriam me pegar na saída do prédio e até sugeriram que eu me mudasse, porque o prédio não era para uma pessoa como eu”, comentou Suzy Cortez. “Só recebi orientações de como devo me vestir e sobre como usar áreas comuns do prédio, ela ainda me proibiu de fazer selfies”, completou a Miss Bumbum, expondo uma conversa com a síndica do local.

