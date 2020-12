Moisés traz os vencedores do 11º Prêmio MPAC e homenageados do 2º Prêmio Bacurau

Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou na manhã de segunda-feira (14) a cerimônia de premiação dos cinco vencedores do 11º Prêmio de Jornalismo. Nesta edição, o concurso teve como tema “O papel do MP no combate ao coronavírus”, com mais de 30 trabalhos vinculados por web sites, jornais e emissoras de rádio e televisão e também nas mídias sociais.

***O evento foi realizado no auditório do MPAC com a adoção dos protocolos de higiene e distanciamento físico dos presentes, em virtude das medidas de prevenção à covid-19, e contou com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook da instituição.

*** O jornalista Tião Vitor recebeu homenagem “in memorian” com uma placa entregue pela procuradora-geral ao filho do homenageado, Lucas Vitor. A jornalista e repórter Daniela Branches, da TV Amazonas, afiliada da Rede Globo, foi a convidada deste ano. Ela abordou a sua experiência na cobertura da pandemia, na cidade de Manaus.

***Na solenidade, foi assinado ainda um termo de cooperação entre MPAC, Universidade Federal do Acre (Ufac) e Instituto Palavra Aberta, para o desenvolvimento de atividade de educação midiática nas escolas públicas de Rio Branco, visando contribuir para a leitura crítica da informação e identificação de notícias falsas por parte dos alunos da Rede Pública de Ensino.

*** Os vencedores da 11ª edição do Prêmio de Jornalismo do MPAC foram: Destaque acadêmico em Publicidade e Propaganda: João Paulo Magalhães (Unimeta) e Destaque acadêmico em Jornalismo: Lucas Vitor de Oliveira (Ufac). Jornalismo profissional: 1º lugar – Tálita Sabrina (TV Acre); 2º lugar – Resley Saab (Jornal Opinião) e 3º lugar – Lilian Lima (TV Acre)

***Coordenado pela Diretoria de Comunicação, o 11º Prêmio de Jornalismo é uma realização do MPAC em parceria com a Associação do Ministério Público do Acre (Ampac), Associação dos Servidores do MP do Acre (Assempac). Contou com o patrocínio do Arasuper, Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Banco Cooperativo Sicoob, Biau Som, Labnorte, Top Mídia, Unimed Rio Branco, Dom Porquito, Acreaves e Acre Publicidade.

Numa noite carregada de emoção, a prefeita Socorro Neri entregou na quinta-feira (10), no auditório da Uninorte, Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Prêmio Bacurau de Direitos Humanos. O prêmio foi instituído em 2019 na sua gestão para homenagear e reconhecer pessoas, instituições e iniciativas dedicadas às mais variadas ações em defesa da vida e da igualdade entre todos.;

***Nessa segunda edição os homenageados foram: Mariazinha Leitão, reconhecida nacionalmente pelo trabalho em defesa dos direitos das pessoas com Alzheimer; o procurador do Ministério Público do Acre (MPE), Sammy Barbosa; o presidente da Associação dos Homossexuais do Acre (Ahac), Germano Marino; e o advogado José Rodrigues Arimatéia, conhecido como Ogan Arimatéia (in memoriam), que atuou na promoção da igualdade racial no Acre.

*** Na solenidade, Mariazinha Leitão foi representada por seu neto, Gabriel Leitão. O procurador Sammy Barbosa, por motivo de viagem, foi representado pela procuradora Patrícia Rêgo. Fátima Arimatéia, viúva de Ogan Arimatéia, recebeu a premiação em nome dos quatro filhos e dos familiares.

A procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, e o secretário-geral do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Rodrigo Curti, acompanharam nesta segunda-feira (14) a assinatura de um acordo de cooperação técnica que instituiu a criação dos programas “Maria da Penha vai à Escola” e “Maria da Penha vai à Aldeia”, que visam conscientizar, de maneira didática e preventiva, estudantes de escolas públicas sobre a relevância social do tema.

***O documento foi assinado conjuntamente pelo Governo do Estado do Acre, Secretaria Nacional de Política para Mulheres, Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Defensoria Pública Estadual (DPE-AC), Universidade Federal do Acre (Ufac) e Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB-AC), durante cerimônia realizada no Theatro Hélio Melo. (ADCOM/MPAC)

Vivas! Vivas! Para a queridíssima Karenna Lima, que mudou de idade no dia 11, na Praia de Barra Nova, em Cascavel, a 70 km de Fortaleza (CE), onde reside atualmente.

Um grupo de amigos se reuniu num happy hour, sábado (12), no Natto Bistrô, para se despedir de Zinha Ruela, que retornou para Paris, onde reside, após curta temporada de férias na terrinha. Apesar do clima de “adieu” a tertúlia foi bastante animada. Na foto, Lauro Santos e Fabiola Pinheiro, Márcia Abreu, Rizomar Araújo, Márcia Abreu, Roberta Lima, Rafael Braña, Zinha Ruela e Moisés Alencastro.

Uma iniciativa criativa e cheia de boas intenções foi reconhecida na Europa em forma de brinquedo. A marca espanhola MiniLand levou o prêmio de melhor brinquedo de 2020 entregue pela Associação Espanhola de Fabricantes com sua linha de bonecos com Síndrome de Down. O objetivo do brinquedo é “facilitar a normalização, o respeito e a integração desde a infância”, conforme publicado no Instagram da empresa, que concorreu com outros 81 brinquedos de 24 fabricantes.

***No site da marca de brinquedos, além dos premiados, são encontrados bonecos de diversas características físicas, com cabelos e rostos que trazem, cada um, uma particularidade. As peças são feitas à mão na Espanha a partir de um vinil macio e traz até um cheirinho de baunilha. Fofo, educativo e inclusivo.

O casal Samara Abrahão e Alcino Souza Junior escolheu o Rio de Janeiro para passar férias e está se deliciando com o sol e o mar das praias Arraial do Cabo e Búzios. Samara aproveitou para rechear seu Instagram de fotos de paisagens lindas, pé na areia e, claro, selfies do seu corpão na praia.

O Projeto Cine Theatro

Há 9 meses o Cine Teatro Recreio está fechado, como consequência da pandemia do novo coronavírus. Agora tenho boas noticias. A partir do dia 19 de dezembro, o projeto Cine Teatro Recreio AC volta com parte de suas atividades, dessa vez somente aos sábados até 23 de janeiro.

***Com exibições de filmes em qualidade de estreia, a céu aberto na beira do rio, afim de oportunizar ao rio-branquense um momento de arte e cultura com o melhor da cinematografia. Ressaltando os cuidados de contenção, o publico deverá cumprir com a norma de distanciamento, o uso de máscara e a higienização por álcool. Serão disponibilizados 50 lugares com distanciamento de um metro e álcool para higienização das mãos.

***Vamos estrear com uma obra-prima do cinema brasileiro. Não se esqueçam, nossas sessões começam às 18h.

Punição à discriminação religiosa

Por oito votos a três, foi aprovado nesta quarta-feira, 16, o Projeto de Lei nº 61/2019 de autoria do vereador Jakson Ramos (PT), que trata sobre penalidades administrativas a serem aplicadas pela prática de atos de discriminação por motivo religioso.

***Votaram a favor os vereadores Célio Gadelha, Rodrigo Forneck, Eduardo Farias, Lene Petecão, Elzinha Mendonça, Emerson Jarude, José Carlos Juruna e Railson Correia, enquanto os vereadores Artêmio Costa, João Marcos Luz e N. Lima votaram contrários à proposta. Já o vereador Clézio Moreira se absteve do seu voto. Agora, o projeto segue para sanção ou veto do Executivo municipal.

