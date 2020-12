Morre ator da novela mexicana Rebelde, familiares, amigos e fãs lamentam a perda

Na tarde do último sábado (28/11), a Associação Nacional de Intérpretes do México (Andi) confirmou a morte do ator

O elenco e os fãs da novela mexicana Rebelde (2004-2006) foram surpreendidos pela perda de mais um astro da trama teen da Televisa. Na tarde do último sábado (28/11), a Associação Nacional de Intérpretes do México (Andi) confirmou a morte do ator e humorista Roberto Miranda.

“Com profundo pesar, o Conselho Diretivo e o Comitê de Vigilância da Associação Nacional de Intérpretes comunicam o lamentável falecimento do sócio e intérprete Roberto López Miranda, mais conhecido como Puck Miranda. Oferecemos um solidário abraço, com nossas mais sentidas condolências, a seus familiares e amigos”, declarou a entidade, por meio da rede social Instagram.

Ele ficou conhecido no Brasil e em diversos países do mundo ao interpretar o açougueiro Cosme Mendes, pai do personagem Giovanni (Christian Chávez). A causa do óbito não foi divulgada. Além de Rebelde, Puck esteve em outras novelas de sucesso, como a versão mexicana e Cúmplices de um Resgate, e mais recentemente em Vecinos. O ator ganhou o apelido de Puck por causa de um personagem de William Shakespeare que tinha as mesmas características físicas que ele.

