Morre João Alberto Morad, pai da apresentadora Luciana Gimenez

Morreu João Alberto Morad, 85 anos, pai da apresentadora Luciana Gimenez.

O empresário faleceu por causas naturais, por volta das 7h da manhã, em São Paulo.

De acordo com o programa Balanço Geral, da Record TV, Luciana está em Trancoso, na Bahia, para onde viajou depois do Natal para passar o Ano Novo.

A apresentadora segue para São Paulo para o velório do pai.

Luciana Gimenez passa Natal na companhia do ex-marido Recentemente, Luciana Gimenez mostrou que mesmo após a separação do empresário Marcelo de Carvalho, continua mantendo uma boa relação com o pai de seu filho, Lorenzo.

O trio passou a noite de Natal ao lado de Lucas Jagger, conforme foto compartilhada pela anfitriã do programa Super Pop.

“Ainda sobre o Natal”, escreveu ela. Todos usavam um figurino vermelho combinando com a cor da data especial. Os internautas comentaram sobre o encontro.

“A família continua unida”, “Voltaram?”, “Nunca deveriam ter se separado”, “Amei vocês juntos”, reforçaram os fãs do ex-casal.

